Dünya Yörüngeye fırlatıldı! Uzay çalışmalarına büyük katkı sağlayacak

Yörüngeye fırlatıldı! Uzay çalışmalarına büyük katkı sağlayacak

Dünya

Yörüngeye fırlatıldı! Uzay çalışmalarına büyük katkı sağlayacak

Çin’in uzay kargo gemisi Tiencou-2’yi (Gök Gemisi-2) yörüngeye fırlattığı bildirildi.

29 Mayıs 2021, Cumartesi 18:46 Son Güncelleme:
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Şinhua ajansının haberine göre, Tiencou-2, dün güneydeki Haynan eyaletinde bulunan Vınçang Fırlatma Merkezi’nden fırlatıldı. Kargo gemisinin 13,5 ton kalkış ağırlığına sahip olduğu ve 6,8 ton yük taşıyabildiği açıklandı. Geminin, Tianhe çekirdek modülüne kenetlenerek yakıt ikmali yapacağı ve malzeme yükleyeceği belirtildi. Çin’in uzay kargo gemisinin, Çangcıng-7Y3 (Uzun Yürüyüş) roketiyle ateşlendiği kaydedildi. Tiencou-2 misyonunun, Pekin yönetiminin uzay çalışmalarına büyük katkı sağlayacağı belirtiliyor.

AA

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