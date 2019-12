You dizisinin ikinci sezon resmi fragmanı yayınlandı

Netflix, You dizisinin yeni sezonunun 26 Aralık'ta yayında olacağını duyurmuştu. Fragmanda yeni karakterlerin diziye dahil olacağı görülüyor. Penn Badgley, Goldberg karakteri ile tekrar karşımızda olacak.

İşte You dizisi 2. sezon resmi fragmanı





Birinci sezonda gördüğümüz diğer karakterler, Joe'nun eski sevgilisi Candace (Ambyr Childers), genç komşusu Paco (Luca Padovan), kitapçıda çalışan Ethan (Zach Cherry), Paco'nun annesi (Victoria Cartagena), Beck'in arkadaşları Lynn (Nicole King) ve Annika (Kathyryn Gallagher), Beck'in sınıf arkadaşı Bylthe (Hari Nef) ve Peach'in ailesi ikinci sezonda da karşımıza çıkacak.

İkinci sezon genel olarak 'Hidden Bodies' isimli romandan uyarlanacak.





Gamble The Hollywood Reporter ile yaptığı röportajda yeni sezon ile ilgili şu bilgileri veriyor:

"Joe Los Angeles'dan New York'a taşınacak. Çünkü geçmişini arkasında bırakmak istiyor. Her şeye yine Joe'nun omuzları üzerinden bakacaksınız. Saklı bedenlerdeki sorun ise şu, her zaman oldukları yerde kalmıyorlar. Karanlık düşünceler gibi birden ortaya çıkıyorlar. Joe'nun en çok istediği şey, gerçek aşk için büyük birer tehdit oluyor bu sırlar. Ve bunu Soho House'daki karanlık odada keşfettiği zaman gömdüğü sırlarını saklamakta her zamankinden daha çaresiz oluyor. Joe yeni sevgilisini incitmek ve kaybetmek istemiyor. Sonsuza kadar onunla olmak istiyor. Ama sevgilisi yaptıklarını öğrenirse, başka bir şansı kalmayabilir."

You dizisi konusu





Kalbi trajik bir şekilde kırılan Joe’un hayatı uzun zamandır kayıp olan kız arkadaşı Candace’in (Ambyr Childers) hayatı ona cehenneme çevirmek için geri dönüşüyle altüst olmuştur. Yeni sezonda Joe, Candace'ten kaçmak ve kendine yeni bir hayat kurmak için kendi cehennemi Los Angeles'a yerleşiyor. Cinayetle sonuçlanan şiddetli bir ilişkiden yeni çıkan Joe, yeniden birine aşık olmayı istemese de, yeni şehrinde Love (Victoria Pedretti) adında olağanüstü bir kadına kendini kaptırır. Tarih kendini tekerrür edecek mi? Yoksa bu sefer gerçek aşkı yakalayacak mı? Joe, bunu öğrenmek için her şeyi göze alacak kadar deli.