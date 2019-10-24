Younes Belhanda özür diledi: Amacım fedakarca mücadele etmek





Galatasaray taraftarı ile Belhanda arasındaki krizde son gelişme, Faslı oyuncunun özür dilemesi oldu.





Teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdürrahim Albayrak, Galatasaray taraftar grubu UltrAslan ve eski başkan Duygun Yarsuvat'ın da açıklamalar yaparak müdahil olduğu konu oldukça ses getirmişti.









Younes Belhanda ise oyundan çıkarken el-kol hareketleri yapıp küfürler ettikten sonra kenarda da taraftara yönelik silah işareti yapmıştı. Faslı oyuncu tüm bu hareketlerinden ötürü özür diledi ve şu açıklamayı yayınladı:





"Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Futboldaki amacım fedakarca mücadele ederek en iyiyi ortaya koymak ve karşılığını almak. İyi günde alkışlanan bana kötü günde yapılanları haketmediğimi düşündüm ve çok çok üzüldüm. Yaşananlardan dolayı özür dilerim"







