Younes Belhanda ve CZN Burak beraber yemek pişirdi

Galatasaray'ın tartışmalı yıldızı Younes Belhanda sempatik bir işe soyundu. Ünlü aşçı ve restoran sahibi CZN Burak ile beraber tezgah başına geçen Belhanda, yemek yapma konusundaki hünerlerini sergiledi.

Yeşil sahalarda sinirli haliyle görmeye alıştığımız Belhanda, CZN Burak etkisiyle etrafına gülücükler saçarak yemek yaptı.

Faslı oyuncu bu anları Instagram hesabında "Galibiyet yemeği" yorumuyla paylaştı.

Ryan Donk ve Mariano da takım arkadaşlarının videosuna yorum yaparak destek verdi.

Galatasaray, son olarak kendi sahasında Kayserispor'u 4-1 yenmişti.