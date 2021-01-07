Bilim & Teknoloji YouTube, 2020’de en çok izlenen oyunları açıkladı

YouTube, 2020’de en çok izlenen oyunları açıkladı

Bilim & Teknoloji

YouTube, 2020’de en çok izlenen oyunları açıkladı

YouTube'un verilerine göre bir yıl içinde 100 milyar saati aşkın oyun izlendi ve en çok izlenen oyun Microsoft'un popüler oyunu Minecraft oldu.

07 Ocak 2021, Perşembe 12:27 Son Güncelleme:
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YouTube'un oyunculara yönelik platformu YouTube Gaming, oyunlarla ilgili 2020 yılına air rakamları paylaştı. Oyuncuların sadece oyunu oynamayıp üstüne oyunları izlemeyi tercih ettiğini açık bir şekilde ortaya koyan YouTube, 2020 yılında 100 milyar saati aşkın oyun izlendiğini duyurdu.

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En çok izlenen oyun ise Minecraft oldu. Oyun, tek başına 200 milyarın üzerinde görüntüleme alarak rekor kırdı.

Minecraft'ı 75 milyar görüntüleme ile Roblox takip ederken, Garena Free Fire 72 milyar, GTA V 70 milyar ve Fortnite 67 milyar görüntüleme aldı.

YouTube Gaming, aktif oyun içeriği üreten kanallar üzerine de bir rapor yayınladı. 40 milyonu aşkın aktif oyun içeriği üreten kanalın bulunduğu belirten YouTube'a göre en çok izlenen oyun kanalları şöyle:

  • FGTeeV
  • Jelly
  • Flamingo
  • Robin Hood Gamer
  • ItsFunnneh
  • LazarBeam
  • Slogo
  • Mikecrack
  • Arab Games Network
  • Vegetta777

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