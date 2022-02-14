YouTube 2022’de sunacağı yenilikleri detaylandırdı

İçerik oluşturucu tarafında YouTube, yeni video efektleri, düzenleme yetenekleri ve yaratıcıların TikTok’ta yaptığı gibi, kısa bir içerik oluşturarak yorumları yanıtlama yeteneğini kullanıma sunmayı planladığını söylüyor. Ayrıca YouTube, markalı içeriklerin yollarını genişletmek, Super Chat’i Shorts’a getirmek ve nihayetinde Short videosu üzerinden alışveriş yapma olanağı sağlamak da dahil olmak üzere içerik oluşturucuların Shorts’tan para kazanmaları için yeni yollar sunmayı planlıyor.

YouTube Studio’ya, içerik oluşturucuların, görüntüleyenlerin bağlantılarıyla nasıl etkileşim kurduklarını anlamalarına ve yeni videolar için fikir üretmeye yardımcı olacağını söylediği yeni bilgiler eklenecek. Buna ek YouTube bu yıl içerik oluşturucuların birlikte canlı yayın yapmalarına olanak tanıyacak, bir kez daha etkileşimi artıracak ve izleyicilerle konuşulacak şeylerin yetersiz kalması sorununa çözüm getirecek.

Kullanıcı tarafında, YouTube yetenekli üyelikler olarak bilinen popüler bir Twitch özelliğini daha yaygın bir şekilde getirmeyi planlıyor. Şirket, daha önce duyurulan özelliği test etmeye başladı, ancak Mohan, YouTube’un önümüzdeki aylarda bu özelliğin kapsamını ve yeteneklerini genişletmeyi beklediğini yazıyor. Şirket, yakında TV’de izlediğiniz videoyla telefonunuzda etkileşim kurmanıza olanak tanıyan bir entegrasyon sunacak. Bu, her iki cihazda da aynı hesapta oturum açtığınızda çalışacak ve diğer şeylerin yanı sıra görüntüleyenlerin mobil cihazlarından video okumasına veya yorum yazmasına ve video paylaşmasına olanak tanıyacak.