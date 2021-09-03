YouTube, 50 milyon Premium aboneye ulaştı

Hem YouTube Müzik Premium abonelerini hem de kullanıcıların reklamsız videoların keyfini çıkarmasını sağlayan daha geniş YouTube Premium hizmeti şu anda 50 milyondan fazla aboneye sahip. Bu sayı, halen deneme sürecinde olan kişiler için de geçerli.

Variety ise Google’ın numaralarını diğer akış hizmetleriyle de karşılaştırdı. Spotify’ın yaklaşık 165 milyon abonesi olduğunu bildiriyor ve Financial Times, Apple Music’in 78 milyon olduğu tahminlerini aktarıyor. Apple son olarak Haziran 2019’da, Apple’ın müzik hizmetinin 60 milyon aboneyi geçtiğini kaydetti.

YouTube Music Premium’un aylık fiyatı 13,99 TL ve kullanıcıların reklamsız müzik dinlemesine ve indirmesine olanak tanıyor. YouTube Premium ayda 16,99 TL’lik fiyata sahip ve abonelere YouTube Music’in tüm avantajlarına erişim sağlayıp, normal videoları reklamsız indirme ve izleme olanağı da sunuyor. Premium aboneler, başka bir uygulamayı kullanırken veya telefonları kilitliyken videoları arka planda da oynatabiliyor.

Google, 20 milyon abone artışına neyin neden olduğu hakkında yorum yapmadı.