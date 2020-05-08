YouTube'daki birçok değişiklik, daha fazla içerik izlemenize ve daha fazla içerikle ilgilenmenize olanak sağlıyor. Android ve iOS için YouTube'un artık yeni bir video sayfası var.

Eski tasarımda, videoya yapılan yorumlar için sayfayı en aşağıya kadar kaydırmanız gerekiyordu. Şimdi ise yorum bölümü, abone ol düğmesi ve bildirim butonlarının hemen altında konumlanıyor. Söz konusu bölümde, videoya yapılan toplam yorum sayısını ve en üstteki yorumu görülüyor.

Google'ın "Sıradaki" feed'i için neredeyse tam genişlikte küçük resimlere geçtiği de görülüyor. Video ayrıntıları sağda yerine aşağıda görünüyor ve kanalın avatar simgesini içeriyor. Bu, daha yoğun bir listeyi tercih eden insanlar için tartışmalı bir değişiklik. Örneğin, Pixel 4'te kaydırma başına yalnızca iki video görebilirsiniz. Bu, YouTube'un mobil arama için test ettiği bir tasarıma benziyor.

YouTube Mix'lerin yanı sıra içerik oluşturuculardan gelen güncellemeler, anketler, resimler ve GIF'ler de alt alta sıralanacak

YouTube'un yeni video sayfası iki hafta önce açıklandı ve çoğu insan daraltılmış yorumların farkındaydı. Ancak özellik artık Android ve iOS'ta yaygın olarak kullanıma sunuldu.







































