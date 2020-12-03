Bilal Göregen, 2010 yılında, "Yetenek Sizsiniz" yarışmasına katılmış ve bir anda fenomen olmuştu. Göregen, 2017 yılında YouTube hesabı açmış ve kendine has yorumladığı şarkıları ve darbuka çalarken çektiği videoları paylaşmıştı. Bilal, 2 yıl önce 'Ievan Polkka' isimli şarkıyı yorumlayarak YouTube kanalına yüklemişti. Ve bu video patladı gitti...

Dünya çapında viral oldu

Otomania'nın levan Polkka isimli fenomen şarkısını darbuka ile çalıp mırıldanan Bilal Göregen'in orijinal videosu ve dünyada Cat Vibing akımını başlatan videoya yer veren YouTube'un paylaşımı, yaklaşık 500 bin beğeni aldı. YouTube ise bu başarının farkına vararak Instagram sayfası üzerinden, videonun viral olma sürecini anlatan bir post paylaştı. Ayrıca 'Link bioda' kısmına ekleyerek 26,4 milyon takipçisini videoya yönlendirdi.



