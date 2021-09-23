Bilim & Teknoloji YouTube, bilgisayardan video indirme özelliğine sonunda kullanıma sundu

YouTube, bilgisayardan video indirme özelliğine sonunda kullanıma sundu

Bilim & Teknoloji

YouTube, bilgisayardan video indirme özelliğine sonunda kullanıma sundu

YouTube, video indirme özelliğini sonunda bilgisayarlar için yayınladı. Ancak özelliğin şu anda test aşamasında olduğu belirtildi.

23 Eylül 2021, Perşembe 09:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

YouTube’un kendi içindeki video indirme özelliği, indirdiğiniz videonun YouTube uygulaması ve sitesi içinde internete gerek duymadan oynatılabilmesini sağlıyor.

Öte yanda özellik şu anda test aşamasında ve sadece bazı YouTube Premium üyelerine özel. YouTube'un yenilerek sayfasına giderek açılan sayfada “Tarayıcınızdan Video İndirin” isimli özelliği görüyorsanız oradaki "Dene" butonuna tıklayarak özelliği aktifleştirebilirsiniz.

Özelliği aktifleştirdikten sonra indirmek istediğiniz videoyu açıp, videonun sağ alt kısmındaki “İndir” butonuna tıklamanız yeterli. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra Downloads kısmından indirdiğiniz videoyu internete ihtiyaç duymadan rahatlıkla izleyebilirsiniz.

Özelliğin açıklamasında yer alan bilgilere göre bu özellik 19 Ekim’e kadar test edilebilecek.


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Can dostlarınıza akıllı çözümler
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
İnternetten alışverişte 'Hesaplı' taktikler
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 2021'in en önemli gökyüzü olayı için geri sayım başladı! Etkisi ne kadar sürecek?