YouTube’un kendi içindeki video indirme özelliği, indirdiğiniz videonun YouTube uygulaması ve sitesi içinde internete gerek duymadan oynatılabilmesini sağlıyor.

Öte yanda özellik şu anda test aşamasında ve sadece bazı YouTube Premium üyelerine özel. YouTube'un yenilerek sayfasına giderek açılan sayfada “Tarayıcınızdan Video İndirin” isimli özelliği görüyorsanız oradaki "Dene" butonuna tıklayarak özelliği aktifleştirebilirsiniz.

Özelliği aktifleştirdikten sonra indirmek istediğiniz videoyu açıp, videonun sağ alt kısmındaki “İndir” butonuna tıklamanız yeterli. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra Downloads kısmından indirdiğiniz videoyu internete ihtiyaç duymadan rahatlıkla izleyebilirsiniz.

Özelliğin açıklamasında yer alan bilgilere göre bu özellik 19 Ekim’e kadar test edilebilecek.



