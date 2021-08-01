YouTube, COVID-19 pandemisine dair yanlış bilgiler verdiği için Sky News Australia kanalına içerik yayınlama yasağı getirdi. Sky News Australia, daha önce günlük olarak video yayınlamasına rağmen, görünüşe göre 1.85 milyon abonesi olan YouTube kanalında iki günden fazla bir süredir video yayınlamadı.

Sky News Avustralia ve YouTube konuyla ilgili resmi olarak açıklama yapmadı.

New Daily Australia gazetesinden bir muhabirin açıklamasına göre bir YouTube sözcüsü, YouTube’un COVID-19’un varlığını reddeden veya bu hastalığı tedavi etmek için belli ilaçlar öneren içeriklere izin vermediği için Sky News Australia kanalının ihtar aldığını açıkladı.

YouTube sözcüsünün açıklaması şu şekilde: "Politikalarımızı, içeriği yükleyen kiişiden bağımsız olarak herkese eşit şekilde uyguluyoruz ve bu politikalara ve uzun süredir devam eden ihtar sistemimize uygun olarak, Sky News Australia'nın kanalından bazı videoları kaldırdık ve bir ihtar yayınladık. Özellikle, COVID-19'un varlığını reddeden veya insanları virüsü tedavi etmek veya önlemek için Hidroksiklorokin veya Ivermektin kullanmaya teşvik eden içeriklere izin vermiyoruz."