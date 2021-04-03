YouTube dislike gizleme testine başlıyor

YouTube tarafından Twitter'dan aktarılan bilgiye göre YouTube, "beğenmeme sayısını göstermeyen birkaç yeni tasarımı" test ediyor. Bu tasarımlardan birisinde videoların kaç beğeni aldığı gösterilirken, kaç kullanıcı tarafından beğenilmediği gösterilmiyor. Fakat bu durum, kullanıcıların bir videoyu beğenmemelerini engellemiyor.

Videoları yükleyenler, YouTube Studio üzerinde videolarına gelen beğenme ve beğenmeme sayılarının oranlarını görmeye devam edebiliyor. Şirket, böyle bir özelliği test etmesinin nedeniyse "İçerik oluşturucuların beğenmeme kampanyaları hakkındaki geri bildirimlerine yanıt" şeklinde paylaştı.

Bazı kullanıcılar beğenmeme sayısı yüksek olan videolara ön yargı ile yaklaşarak izlemeden kapatabiliyorlar. Şirket şu anda beğenmeme sayısını ortadan kaldıran birkaç arayüzü test ediyor. İyi geri dönüş alınırsa beğenmeme sayısı tüm videolarda gizlenecek.

Bununla birlikte içerik oluşturucuları YouTube Studio üzerinden beğenme ve beğenmeme sayılarını tam olarak görmeye devam edebilecekler. YouTube yeni özelliğin hangi ülkelerde test edileceği konusunda herhangi bir detay açıklamadı.