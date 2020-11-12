Youtube gece saatlerinde çöktü

Youtube yeni bir erişim sorunu ile gündeme geldi. Masaüstü ve mobil telefonları üzerinden Youtube'a girerek video izlemek isteyen kullanıcılar erişim sağlayamamasının ardından, Youtube'a ne olduğunun araştırmaya başladı. Video açmak isteyen kullanıcılar, video açıldıktan sonra oynatmama sorunu ile karşılaştı. Kullanıcılar, yaşaana bu problemi Twitter'da paylaşmaya başladı

YouTube eski haline döndü

Youtube'un Twitter sayfasından erişim problemiyle ilgili açıklama geldi. Sorunun düzeltilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten paylaşımda, "YouTube'da video izleme sorunu yaşayan tek siz değilsiniz. Ekibimiz sorunun farkında ve çözmek için çalışıyor. Güncellemeleri buradan paylaşıyor olacağız." ifadeleri kullanıldı.

Yaklaşık olarak bir buçuk saat süren video erişim sorununun ardından Youtube eski haline döndü. Yapılan çalışma sonrası Youtube'da video sorunu düzeltildi.







