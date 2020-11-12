Bilim & Teknoloji Youtube gece saatlerinde çöktü

Youtube gece saatlerinde çöktü

Bilim & Teknoloji

Youtube gece saatlerinde çöktü

Video paylaşım devi Youtube'da gece saatlerinde dünya genelinde video erişim sorunu yaşandı. Youtube'dan video izleyemeyen kullanıcılar sorunu araştırmaya başladı. Küresel çapta meydana gelen problemle ilgili Youtube'un resmi Twitter hesabından açıklama geldi. Youtube neden çöktü? İşte detaylar...

12 Kasım 2020, Perşembe 20:15 Son Güncelleme:
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Youtube yeni bir erişim sorunu ile gündeme geldi. Masaüstü ve mobil telefonları üzerinden Youtube'a girerek video izlemek isteyen kullanıcılar erişim sağlayamamasının ardından, Youtube'a ne olduğunun araştırmaya başladı. Video açmak isteyen kullanıcılar, video açıldıktan sonra oynatmama sorunu ile karşılaştı. Kullanıcılar, yaşaana bu problemi Twitter'da paylaşmaya başladı

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YouTube eski haline döndü

Youtube'un Twitter sayfasından erişim problemiyle ilgili açıklama geldi. Sorunun düzeltilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten paylaşımda, "YouTube'da video izleme sorunu yaşayan tek siz değilsiniz. Ekibimiz sorunun farkında ve çözmek için çalışıyor. Güncellemeleri buradan paylaşıyor olacağız." ifadeleri kullanıldı.

Yaklaşık olarak bir buçuk saat süren video erişim sorununun ardından Youtube eski haline döndü. Yapılan çalışma sonrası Youtube'da video sorunu düzeltildi. 



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