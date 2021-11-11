Bilim & Teknoloji YouTube, herkese açık beğenmeme sayılarını gizleyecek

YouTube, herkese açık beğenmeme sayılarını gizleyecek

Bilim & Teknoloji

YouTube, herkese açık beğenmeme sayılarını gizleyecek

YouTube, videolarda herkese açık beğenmeme sayılarını gizleyeceğini duyurdu.

11 Kasım 2021, Perşembe 09:17 Son Güncelleme:
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Organize disslike saldırılarının önüne geçmek isteyen şirket, 'beğenme'me butonunun kaldırılacağını açıkladı.

Yeni açıklamaya göre YouTube içerisinde yer alan videoların hiçbirinde 'beğenmedim' sayısı görülmeyecek.

'Beğenmedim' butonu duracak ancak kimse bir videonun kaç kişi tarafından beğenilmediğini anlayamayacak.

Videoların beğenilmeme sayısını sadece videoyu üreten içerik üretici görebilecek.

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