YouTube, herkese açık beğenmeme sayılarını gizleyecek

Organize disslike saldırılarının önüne geçmek isteyen şirket, 'beğenme'me butonunun kaldırılacağını açıkladı.

Yeni açıklamaya göre YouTube içerisinde yer alan videoların hiçbirinde 'beğenmedim' sayısı görülmeyecek.

'Beğenmedim' butonu duracak ancak kimse bir videonun kaç kişi tarafından beğenilmediğini anlayamayacak.

Videoların beğenilmeme sayısını sadece videoyu üreten içerik üretici görebilecek.