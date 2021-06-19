YouTube, iPhone ve iPad’lere Resim İçinde Resim özelliğini getirecek

YouTube’un iOS için Resim İçinde Resim özelliği şimdilik YouTube Premium abonelerine sunuluyor. ABD’deki tüm iOS kullanıcılarının (ücretsiz kullananlar da dahil) ise bu özellikten yararlanması için çalışmalar sürüyor.

YouTube Premium aboneliği olan ya da olmayan iOS kullanıcıları, Android kullanıcılarının uzun süredir sahip olduğuna benzer şekilde yakında YouTube uygulamasını kullanarak Resim İçinde Resim video oynatma imkanına erişebilecek.

YouTube, özelliğin ücretsiz kullanıcılar için ne zaman geleceğine dair bir açıklama yapmadı.



