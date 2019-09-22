YouTube Music artık 'haftalık keşif' imkanı sunuyor

Spotify ve Apple Music'in domine ettiği çevrimiçi müzik servisi sektöründe YouTube da söz sahibi olmak istiyor. Piyasaya beklendiği kadar yüksekten giriş yapamasa da adım adım geliştirilmeye devam eden platform, 'haftalık keşif' gibi önemli bir özelliği kullanıcılarına sunmaya başladı.

Özellikle Spotify'ın çok gelişmiş şarkı öneri sistemiyle öne çıktığı keşif listesi, müzik platformlarını kullanan kullanıcılar için çok can alıcı bir özellik.

YouTube Music'in hayata geçirdiği 'Discover Mix' özelliği 49 şarkıdan oluşacak. Kullanıcının dinlediklerine, beğendiklerine ve reddettiklerine göre kişisel olarak şekillenecek liste, her hafta başı yenilenecek.

YouTube Music, kullanıcılarına 1 aylık deneme süresi imkanı tanıyor. Deneme süresinin ardından ise aylık 13,99 liraya standart paket satın alınabiliyor. 5 kişiyle beraber kullanılabilen aile premium paketi 20,99 lira, öğrenci premium paketi ise 6,99 liraya sunuluyor.





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