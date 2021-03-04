YouTube Music yeni tasarımını iPhone’lar için de sunacak

YouTube Music, iPhone için yenilenmiş ‘şu an çalıyor’ tasarımını sunuyor. Geçen haziran ayında Android’in YouTube Music kullanıcıları için sunulan bu özellik yeniden tasarım ile iPhone’a geliyor.

Şarkı / video değiştirici, artık ekranınızın tüm genişliğini kaplamayan kapak resminin üst kısmında her zaman görülebiliyor. Bu arada, şarkıya dokunmak size paylaşma, indirme, radyoyu başlatma ve yayınlama olanağı sağlıyor. Bu da aslında daha temiz bir yaklaşım sağlıyor. Ancak bazıları bunun gizli olduğunu da düşünüyor.

Bunun yanı sıra Google, mini oynatıcıda da küçük bir değişiklik yapmayı ihmal etmedi. Aşağı kaydırarak yapılabilen, kapatmak yerine ileri bir düğme gösterecek şekilde ayarlandı.

YouTube Music ekibinin bu görsel değişikliği iOS'ta sekiz ay sonra sunması ise biraz garip. Özellikler genellikle her iki mobil platforma da aynı anda gelir.



