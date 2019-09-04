YouTube nefret söylemleri nedeniyle 100 bini aşkın videoyu kaldırdı

YouTube 3 Eylül 2019 tarihinde yaptığı resmi açıklamada yeni politikalarını ihlal eden ve daha önce uyarı gönderdikleri videoları kaldırdığını açıkladı. Nisan ve Haziran ayları arasında YouTube politikalarını ihlal eden 100 bini aşkın video, 17 bin kanal yayından kaldırıldı.

Şimdiye dek kaldırılması en çok ses getiren kanal ABD'li teorisyen Alex Jones'un 'InfoWars' adlı kanalıydı. Ağustos 2018'de 2 buçuk milyon aboneli 'InfoWars', nefret söylemi nedeniyle YouTube, Spotify, Facebook, iTunes gibi büyük mecraların hepsinden men edilmişti.

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Açıklamada dikkat çeken bir diğer nokta ise YouTube'un yorum silme işlemini de bir hayli arttırması. Büyük kısmı nefret söylemi içeren 500 milyonu aşkın yorum kaldırıldı. Bu da ilk çeyrekte kaldırılan yorum sayısının iki katına çıktığı anlamına geliyor.

YouTube'a göre kanal-video silme ve yorum kaldırma işlemlerindeki bu büyük artışın sebebi, platformun daha önceki politikası gereği tutunduğu 'serbest' tavır. Özetle, YouTube, kullanıcılarının yeni politikaya karşı bir uyum süreci olacağını düşünüyor.