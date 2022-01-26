YouTube NFT’lerle ilgilendiği söyledi

YouTube CEO’su Susan Wojcicki’nin imzasıyla yayınlanan mektupta, YouTube’un içerik oluşturuculara ekstra gelir sağlamak amacıyla NFT’lerle ilgilendiği belirtildi.

“İçerik oluşturucularının NFT gibi şeyler de dahil olmak üzere gelişen teknolojilerden gelir elde etmesine yardımcı olmak adına YouTube ekosistemini genişletmek bizim için çok önemli. Bunu yaparken bir taraftan da içerik sahiplerinin ve izleyicilerin YouTube’daki deneyimini geliştirmek için çalışmayı sürdürüyoruz” diyen Wojcicki, YouTube'un 'Web 3.0'ı bir ilham kaynağı olarak gördüğünü dile getirdi.

Twitter bir süre önce NFT sahibi Twitter Blue bunu altıgen profil resimleriyle sergileme imkanı sunmuştu. Meta’nın da Facebook ve Instagram için benzer bir özellik ve sanal bir NFT pazarı üzerinde çalıştığı söyleniyor.