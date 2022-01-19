YouTube Originals içeriklerinin büyük kısmını sonlandıracak

YouTube, bundan böyle sadece YouTube Çocuk Fonu ve Siyah Sesler Fonu kapsamındaki orijinal içerikleri destekleyecek. Siyah Sesler Fonu 2020’de kurulmuş ve platformdaki Siyah içerik yapımcılarını desteklemek için 100 milyon dolarlık yatırım sözü verilmişti.

YouTube yöneticisi Robert Kyncl konu hakkında “Hızlı büyüme yeni fırsatları beraberinde getiriyor. Artık yatırımlarımız daha fazla yapımcı için pozitif etki yaratabiliyor. Bunlar arasında Yapımcı Shorts Fonu, Siyah Sesler Fonu ve Canlı Alışveriş programları bulunuyor” dedi.

YouTube Originals aradan geçen altı yıllık dönemde popüler içerikler oluşturma konusunda pek başarılı olamadı. Buna ek olarak, buradaki orijinal içeriklerin stratejik açıdan nasıl bir fayda sağladığı da net bir şekilde görülemedi.

YouTube Originals programını hayata geçiren Susanne Daniels’ın önümüzdeki mart ayında şirketten ayrılacağı açıklanırken, YouTube’un mevcut sözleşmelerinin yükümlülüklerini yerine getireceği de belirtildi.