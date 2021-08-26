YouTube Premium abonelerine iOS için resim içinde resim desteği sunuldu
YouTube geçtiğimiz haziran ayında iOS kullanıcılarına resim içinde resim (PiP) desteği sunacağını açıklamıştı. Şimdiyse YouTube Premium aboneleri bu özellikten faydalanabiliyor.
26 Ağustos 2021, Perşembe 10:25 Son Güncelleme:
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YouTube Premium abonesi olanlar internet tarayıcısı üzerinden şirketin websitesine gidip “iOS’te pencere içinde pencere” başlıklı özelliğin altındaki “Dene” yazısını tıklatarak teste katılabiliyor. PiP modunda oynatılan video, iPhone’un ekranı kilitlendiğinde durduruluyor. Ancak kilit ekranındaki medya kontrolleri üzerinden video yeniden başlatılabiliyor.
Söz konusu özellik, YouTube’un iPad uygulamasında da aktif. YouTube Premium kullanıcıları için sunulan bu özellik, şimdilik 31 Ekim 2021’e kadar geçerli gibi görünüyor.