YouTube Premium için yıllık abonelik seçeneği geldi

YouTube Premium ve YouTube Music yıllık abonelik seçeneği bu hafta itibariyle ABD, Kanada, Meksika, Brezilya, Rusya, Türkiye gibi belirli ülkelerde kullanıma sunuldu. Kısa süreliğine abonelik seçeneğinde indirim de var.

23 Ocak tarihine kadar devam edecek olan indirim kampanyasında YouTube Music yıllık abonelik seçeneği 125.99TL olarak sunuluyor. YouTube Premium yıllık abonelik seçeneği ise 152.99TL olarak belirlenmiş. Yıllık abonelik otomatik yenilemeli değil ve bittiğinde yeniden alınması gerekiyor.

YouTube Premium abonelik seçenekleri:

Yıllık 152.99TL

Aylık 16.99tl

Aile 25.99TL

Öğrenci 9.99TL

YouTube Music abonelik seçenekleri

Aylık 13.99tl

Yıllık 125.99tl

Aile 20.99tl

Öğrenci 6.99TL