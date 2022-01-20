YouTube Premium için yıllık abonelik seçeneği geldi
YouTube Premium veya YouTube Music platformları için daha uygun fiyata yıllık abonelik seçeneği geldi.
20 Ocak 2022, Perşembe 11:33 Son Güncelleme:
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YouTube Premium ve YouTube Music yıllık abonelik seçeneği bu hafta itibariyle ABD, Kanada, Meksika, Brezilya, Rusya, Türkiye gibi belirli ülkelerde kullanıma sunuldu. Kısa süreliğine abonelik seçeneğinde indirim de var.
23 Ocak tarihine kadar devam edecek olan indirim kampanyasında YouTube Music yıllık abonelik seçeneği 125.99TL olarak sunuluyor. YouTube Premium yıllık abonelik seçeneği ise 152.99TL olarak belirlenmiş. Yıllık abonelik otomatik yenilemeli değil ve bittiğinde yeniden alınması gerekiyor.
YouTube Premium abonelik seçenekleri:
Yıllık 152.99TL
Aylık 16.99tl
Aile 25.99TL
Öğrenci 9.99TL
YouTube Music abonelik seçenekleri
Aylık 13.99tl
Yıllık 125.99tl
Aile 20.99tl
Öğrenci 6.99TL
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