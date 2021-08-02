Bilim & Teknoloji YouTube reklamsız deneyim için Premium Lite’ı kullanıcılara sunacak

YouTube reklamsız deneyim için Premium Lite’ı kullanıcılara sunacak

Bilim & Teknoloji

YouTube reklamsız deneyim için Premium Lite’ı kullanıcılara sunacak

YouTube daha uygun fiyatlı abonelik paketi Premium Lite’ı test etmeyi başladı. YouTube Premium Lite, kullanıcılara reklamsız izleme deneyimini yaşama imkanı sunuyor.

02 Ağustos 2021, Pazartesi 15:55 Son Güncelleme:
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YouTube, Avrupa’da Premium Lite paketini test etmeye başladı. ıŞimdilik herkese açık olmayan Premium Lite , Avrupa’da aylık 11.99 euro olan Premium yerine aylık 6.99 euro fiyat etiketine sahip olacak.

Premium Lite’ın test edildiği ülkeler arasında Belçika, Danimarka, Finlandiya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç ve İsveç bulunuyor. Ancak çevrimdışı izlemek için indirme veya arka planda oynatma gibi YouTube Premium özellikleri bu yeni pakette yer almıyor.

YouTube Premium Lite ile reklamsız bir deneyim yaşamak mümkün olacak. YouTube Kids’te de reklam görülmeyecek. Ancak Premium Lite’a abone olanlar YouTube Music’e erişim imkanına sahip olmayacak.

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