YouTube, Shorts adlı özelliği için değişikliğe gidiyor

YouTube, TikTok’la olan rekabetini artırmak için geliştirmelere devam ediyor. YouTube da bu bağlamda Shorts ismini verdiği yeni hizmetini kısa süre önce kullanıcıların beğenisine sunmuştu

YouTube, Shorts videolarının daha fazla izlenmesi ve kullanılması için uygulamanın ana sayfasında üst bölümde yer alan Cast ikonuyla Shorts ikonun yerini değiştirdi. Ancak bu hamle pek işe yaramayınca şirketin, Shorts’u ana sayfada alt kısımda bulunan navigasyon barına taşıdığı görülüyor.

YouTube’un alt tarafında bulunan bu bardaki değişiklikle, şirketin yeni hizmetini öne çıkarmak istediği anlaşılıyor. Bir süredir kullanımda olan Shorts’un öne çıkması için YouTube’un daha fazla çalışma yapacağının sinyali de aslında bu değişiklikle anlaşılıyor.

YouTube’un alt tarafta bulunan navigasyon barına eklediği Shorts ikonun henüz tüm kullanıcılara sunulmadığını da belirtelim. Ancak yapılan değişiklik işe yararsa, YouTube bu değişikliği tüm kullanıcılarına getirebilir.







