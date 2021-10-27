YouTube Shorts ile para kazanma özelliği Türkiye’ye de geldi

YouTube Shorts tıpkı TikTok ve Instagram Reels gibi kısa süreli ve dikey formatta videoların paylaşıldığı bir platform. Google şimdiyse YouTube Shorts videolarından para kazanma özelliğini Türkiye’de kullanıma sunduğunu açıkladı.

YouTube Shorts Fonu, yurt dışında Mayıs ayından beri kullanılıyor ve aylık 100 milyon dolarlık kazanç dağıtılıyor. Türkiye’deki içerik üreticiler de yaratıcı ve özgün Shorts videolarından para kazanacak. Üreticiler ayda ortalama 100 dolar ile 10 bin dolar arasında gelir elde edebilecek.

Fondan yararlanabilmek için bazı kriterlerin karşılanması gerekiyor. Açılan kanalın YouTube'un Topluluk Kuralları’na, telif hakkı kurallarına ve ödeme politikalarına uygun olması ve içerik üreticilerinin kanallarına son 180 gün içinde en az bir adet formata uygun Shorts videosu yüklemiş olmaları gerekiyor.







