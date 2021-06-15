Bilim & Teknoloji YouTube, siyasi içerikli reklam yayınını yasakladı

YouTube, siyasi içerikli reklam yayınını yasakladı

Bilim & Teknoloji

YouTube, siyasi içerikli reklam yayınını yasakladı

ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube, başlık sayfasının üstünde siyasi içerikli reklam yayınlamama kararı aldığını duyurdu.

15 Haziran 2021, Salı 02:29 Son Güncelleme:
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ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube sözcülüğünden Axios’a yapılan yazılı açıklamada, YouTube’un reklam politikasında güncelleme yapıldığı, ana sayfa başında seçim ve siyasi içerikli reklamların yanı sıra kumar, alkol ve reçeteli ilaçlarla ilgili reklamların da yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, "Hem reklam verenlerin hem de kullanıcıların ihtiyaçlarını dengelemelerini sağlamak için reklamcılık gereksinimlerimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz." ifadesi paylaşıldı.

Reklam politikalarındaki güncellemelerin, özellikle hassas olaylarla ilgili karışıklıkları, yanlış bilgileri ve manipülasyonları en aza indirilme amacıyla yapıldığı kaydedildi.

AA

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