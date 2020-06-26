YouTube, TikTok benzeri 15 saniyelik video özelliğini test ediyor

YouTube, mobil için tasarlanan yeni 15 saniyelik video formatını da duyurdu. Şirket, mobil kullanıcıların bu özelliği kullanarak 15 saniyeye kadar videolar kaydedip, yayınlayabileceklerini söyledi. Özellik, kullanıcıların karşısına 'Yeni video oluştur' menüsünde bir seçenek olarak çıkacak.

YouTube konuyla ilgili olarak, “İçerik oluşturucuların birden çok klibi doğrudan YouTube mobil uygulamasına kolayca kaydetmeleri ve tek bir video olarak yüklemeleri için yeni bir yol test ediyoruz. Bu denemede bulunuyorsanız, mobil yükleme akışında 'video oluşturma' seçeneğini göreceksiniz. İlk klibinizi kaydetmek için kayıt düğmesine dokunun veya basılı tutun, daha sonra bu klibi kaydetmeyi durdurmak için tekrar dokunun veya düğmeyi serbest bırakın. Maksimum 15 saniyeye kadar çekim yapmayı bitirinceye kadar bu adımları tekrarlayın. Daha uzun bir video yüklemek istiyorsanız, uygulama üzerinden kayıt yapmak yerine telefon galerinizden yükleyerek bunu yapabilirsiniz. Bu deneyleri, geri bildirim alırken küçük bir grup insanla mobilde (hem Android hem de iOS) başlatıyoruz.” dedi.

Youtube, TikTok benzeri yeni özelliği hakkında henüz ayrıntılı bir açıklama yapmadı. Şimdilik küçük bir içerik oluşturucu grubuyla test edilen yeni özellik video hızını değiştirme, filtreler, efektler ve videolara müzik ekleme gibi özellikler getirecek mi belli değil.







