YouTube videolarda beğenmeme sayısını gizleyecek

YouTube, beğenmeme sayısını göstermeyen birkaç yeni tasarımı test ediyor. Bu tasarımlardan birisinde videoların kaç beğeni aldığı gösterilirken, kaç kullanıcı tarafından beğenilmediği gösterilmiyor. Bu durum, kullanıcıların bir videoyu beğenmemelerini engellemiyor.

Videoları yükleyenler, YouTube Studio üzerinde videolarına gelen beğenme ve beğenmeme sayılarının oranlarını görmeye devam edebiliyor. Şirket, böyle bir özelliği test etmesinin nedeniniyse "İçerik oluşturucuların beğenmeme kampanyaları hakkındaki geri bildirimlerine yanıt" şeklinde paylaştı.

YouTube'un bu özelliği önümüzdeki haftalarda gelecek yeni tasarımla kullanıcılara sunulabilir.