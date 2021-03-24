YouTube, videolarda otomatik ürün algılamayı test ediyor

ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube, videolardaki ürünleri tespit etmeyi sağlayan bir algoritmayı test ettiğini duyurdu.

YouTube'un bloğundan yapılan açıklamada, özelliğin ilk olarak geçen yılın ortasında test edildiği ve 22 Mart itibarıyla ABD'de kullanılmaya başlanacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı videolarda tespit edilen ürünlerin listesi ve ilgili ürünleri görüntüleyen yeni bir özelliği deniyoruz. Bu özellik, video oynatıcının altına kayan izleyicilerde önerilen videolar arasında görünecektir. Amaç, insanların YouTube'ta bu ürünler hakkında daha fazla video ve bilgi keşfetmesine yardımcı olmak. Bu özellik şimdilik ABD'de video izleyenler tarafından görülebilecek."

Söz konusu özellik ile platformun izleyicilerden daha fazla gelir etmeyi amaçladığı belirtiliyor. Ayrıca YouTube'un çevrimiçi alışveriş sektörüne girebileceği de tahmin ediliyor.