YouTube, yapay zeka tarafından oluşturulan otomatik video bölümlerini test ettiğini bildirdi. Buna göre YouTube'un makine öğrenimi sistemi, metin arayarak bölümleri oluşturuyor; videonun kendi bölümlerine başlık bile koyabiliyor ve yayıncının işini kolaylaştırıyor.

YouTube, yaptığı açıklamada, insanların video bölümleri olan videolarda gezinmesini kolaylaştırmak istediklerini, bu nedenle otomatik olarak video bölümleri eklemeyi denediklerini söyledi. Şirket, otomatik olarak video bölümleri oluşturmak ve metni tanımak için makine öğrenimini kullanacaklarını ve şu an için bunu küçük bir video grubuyla test ettiklerini belirtti.

YouTube destek sayfalarındaki açıklayıcı bir notta, bu yapay zeka destekli bölümlerin etkinleştirilmesinin, yükleyicilerin sistemin ayrıştırması için açıklamalarında zaman damgalarını listelemelerine gerek olmadığı anlamına geleceği açıklanıyor. Google, bölümleri oluşturmak için AI’nın “metni tanıyacağını” söylüyor.



