YouTube, yeni video çözünürlüğü seçenekleriyle verilerden tasarruf etmeyi kolaylaştırıyor
iOS ve Android için YouTube mobil uygulaması artık, hareket halinde video izlerken verilerden tasarruf etmeyi daha da kolaylaştıracak yeni video ayarlarına sahip. Video oynatıcıdaki belirli çözünürlüklerin yanı sıra, artık video kalitesini, veri kullanımını veya mevcut internet bağlantınız için en iyi olanı destekleyen üç ayrı mod arasında geçiş yapabilirsiniz. Onur Binay/posta.com.tr
24 Nisan 2021, Cumartesi 15:46 Son Güncelleme:
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YouTube, mobil uygulamalarında kullanıcıların izleme deneyimini kişiselleştirmesine daha fazla olanak tanıyan yeni video kontrol seçeneklerini test ediyor. Kullanıcılar, yeni özellikle beraber video çözünürlüğünü veri kullanım tercihlerine göre ayarlayabilecek.
En iyi deneyimi sunmak için mevcut internet hızınıza bağlı olarak video çözünürlüğünü otomatik olarak ayarlayan çoğu video için varsayılan ayar olarak "otomatik" modu zaten biliyorsunuz. YouTube'un yeni eklemeleri, daha yüksek görüntü kalitesi modu minimum 720p çözünürlük sunarken, veri tasarrufu modu maksimum 480p çözünürlüğe izin veriyor. Ayrıca gelişmiş modundan video oynatırken 144p'den 4K UHD'ye kadar istenilen bir çözünürlük seçilebilecek.
Modlar, çözünürlük için senaryoya özgü hızlı ayarlamalar için iyi olsa da, yine de belirli çözünürlüklerle ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Kullanıcıları, Wi-Fi ve mobil ağlar için izlediğiniz belirli video veya her şey için sistem genelinde herhangi bir çözünürlük ayarı yapabiliyor.