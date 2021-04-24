YouTube, mobil uygulamalarında kullanıcıların izleme deneyimini kişiselleştirmesine daha fazla olanak tanıyan yeni video kontrol seçeneklerini test ediyor. Kullanıcılar, yeni özellikle beraber video çözünürlüğünü veri kullanım tercihlerine göre ayarlayabilecek.

En iyi deneyimi sunmak için mevcut internet hızınıza bağlı olarak video çözünürlüğünü otomatik olarak ayarlayan çoğu video için varsayılan ayar olarak "otomatik" modu zaten biliyorsunuz. YouTube'un yeni eklemeleri, daha yüksek görüntü kalitesi modu minimum 720p çözünürlük sunarken, veri tasarrufu modu maksimum 480p çözünürlüğe izin veriyor. Ayrıca gelişmiş modundan video oynatırken 144p'den 4K UHD'ye kadar istenilen bir çözünürlük seçilebilecek.

Modlar, çözünürlük için senaryoya özgü hızlı ayarlamalar için iyi olsa da, yine de belirli çözünürlüklerle ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Kullanıcıları, Wi-Fi ve mobil ağlar için izlediğiniz belirli video veya her şey için sistem genelinde herhangi bir çözünürlük ayarı yapabiliyor.



