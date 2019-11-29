YouTube'da en çok takipçiye sahip müzik kanalları hangileri?

İnternetin yaygınlaşması, kota kavramının kalkması ve internet hızının artması ile birlikte YouTube gibi dijital ortamda yayın yapan mecraların değeri de arttı. Özellikle ücretsiz hizmet veren YouTube üzerinde pek çok içeriğe erişmek mümkün. Son derece geniş bir içerik yelpazesine sahip olan bu mecranın en popüler kategorisi ise şüphesiz müzik.

29 Kasım 2019, Cuma 14:03
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YouTube'da en çok takipçiye sahip müzik kanalları hangileri?

YouTube’da en çok izlenen videolara baktığınızda bakıldığından karşınıza ilk müzik klipleri çıkıyor.

Nitekim bu durum kanallar söz konusu olduğunda da değişmiyor.

Genel olarak en çok takip edilen kanalların müzik içeriğine sahip olduğunu görüyoruz.

Ed Sheeran

Takipçi Sayısı: 42.8 milyon

Eminem

Takipçi Sayısı: 39.8 milyon

Katy Perry

Takipçi Sayısı: 35.6 milyon

Taylor Swift

Takipçi Sayısı: 36.4 milyon

One Direction

Takipçi Sayısı: 30.3 milyon

Ariana Grande

Takipçi Sayısı: 39 milyon

Spinnin’ Records

Takipçi Sayısı: 26.2 milyon

Trap Nation

Takipçi Sayısı: 27.7 milyon

Bruno Mars

Takipçi Sayısı: 26.1 milyon

Marshmello

Takipçi Sayısı: 41.2 milyon


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