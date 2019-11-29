YouTube'da en çok takipçiye sahip müzik kanalları hangileri? İnternetin yaygınlaşması, kota kavramının kalkması ve internet hızının artması ile birlikte YouTube gibi dijital ortamda yayın yapan mecraların değeri de arttı. Özellikle ücretsiz hizmet veren YouTube üzerinde pek çok içeriğe erişmek mümkün. Son derece geniş bir içerik yelpazesine sahip olan bu mecranın en popüler kategorisi ise şüphesiz müzik.