YouTube'da en çok takipçiye sahip müzik kanalları hangileri?
İnternetin yaygınlaşması, kota kavramının kalkması ve internet hızının artması ile birlikte YouTube gibi dijital ortamda yayın yapan mecraların değeri de arttı. Özellikle ücretsiz hizmet veren YouTube üzerinde pek çok içeriğe erişmek mümkün. Son derece geniş bir içerik yelpazesine sahip olan bu mecranın en popüler kategorisi ise şüphesiz müzik.
YouTube’da en çok izlenen videolara baktığınızda bakıldığından karşınıza ilk müzik klipleri çıkıyor.
Nitekim bu durum kanallar söz konusu olduğunda da değişmiyor.
Genel olarak en çok takip edilen kanalların müzik içeriğine sahip olduğunu görüyoruz.
Ed Sheeran
Takipçi Sayısı: 42.8 milyon
Eminem
Takipçi Sayısı: 39.8 milyon
Katy Perry
Takipçi Sayısı: 35.6 milyon
Taylor Swift
Takipçi Sayısı: 36.4 milyon
One Direction
Takipçi Sayısı: 30.3 milyon
Ariana Grande
Takipçi Sayısı: 39 milyon
Spinnin’ Records
Takipçi Sayısı: 26.2 milyon
Trap Nation
Takipçi Sayısı: 27.7 milyon
Bruno Mars
Takipçi Sayısı: 26.1 milyon
Marshmello
Takipçi Sayısı: 41.2 milyon