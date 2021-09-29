Washington Post'un haberine göre video paylaşım sitesi YouTube, bundan sonra tüm aşı karşıtı içerikleri engelleme kararı aldı. Youtube'dan gelen bilgilere göre sadece koronavirüs ile ilgili değil; kızamık, su çiçeği gibi çocuk aşılarını da hedef alan tüm içeriklerin paylaşılması da engellenecek.

Bundan sonra Youtube'da aşı karşıtı hiçbir içerik yer almayacak ve aşı karşıtı tüm içerikler platformda engellenecek! Buna göre hali hazırda önde gelen aşı karşıtı aktivistlerin kanalları da Youtube tarafından engellenecek.

Google'ın çevrim içi video şirketi, YouTube'un Küresel Güven ve Güvenlik Başkan Yardımcısı Matt Halprin'e atıfta bulunulan habere göre, Youtube başlangıç olarak önde gelen birkaç aşı karşıtı kanalı kapattı. Bundan sonra da aşı karşıtlığına dair videoların yayınlanmasını engelleyecek.



