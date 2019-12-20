YouTuber Anastasia en çok kazananlar arasında

YouTube’dan en çok para kazanan 10 kişinin ikisi çocuk .8 yaşındaki Ryan listenin zirvesinde, beş yaşındaki Anastasiaise 3’üncü. Hastalığının tedavi sürecini yayınlamak için babasının açtığı kanal, küçük kıza bambaşka hayat sağladı. Amerikan ekonomi dergisi Forbes, bu yıl YouTube’dan en çok para kazanan isimleri açıkladı. 1 Haziran 2018- 1 Haziran 2019 verilerine göre düzenlenen listenin birinci sırasında, geçen yıl da zirvede olan 8 yaşındaki Ryan Kaji yer alıyor. Listenin sürprizi ise üçüncü sırada yer alan Anastasia Radzinskaya. Daha geçen yıla kadar kimsenin tanımadığı 5 yaşındaki Rus kızı Anastasia, 2019’da 18 milyon dolar kazandı. Anastasia, serebral palsi (beyin felci) hastası olarak dünyaya geldi. Hastalık hareketlerini kısıtlıyor, konuşmasını güçleştiriyordu.





Ailesi, tedavi sürecini yayınlamak için YouTube kanalı açtı. Anastasia iyileştikçe videoların içeriği değişti. Artık daha çok çocuk oyunları ve eğlenceli videolar paylaşıyordu. Böylece izleyici sayısı arttı. İlgiyi görünce ailesi 7 farklı dilde yayın yapan 7 ayrı kanal açtı. 7 kanalda toplam 107 milyon takipçi toplayan Anastasia, YouTube’un en çok takip edilen ismi oldu. Artık ne hareketlerinde ne konuşmasında hiçbir sıkıntı kalmayan Anastasia’nın gelecek yıl özel oyuncakları ve bir kitabı çıkacak.

Oyuncak açarak servet kazanıyor

Listenin zirvesinde yer alan ABD’li Ryan Kaji (8), YouTube kanalını 3 yaşındayken açmıştı. Oyuncak paketleri açıp bunlar hakkında yaptığı yorumları paylaşan Ryan, yıllardır ‘YouTube’un en çok kazananları’ listesinde yer alıyor. Geçen yıl zirveyi ele geçiren Ryan, bu sene de birinciliği kimseye bırakmadı. Ryan’ın artık kendi televizyon programı ve özel oyuncakları var. Ayrıca bir yayın platformu, eski videolarını yayınlamak için Ryan ile anlaştı.

İşte YouTube'un en çok kazananları

1-Ryan Kaji (çocuk): 26 milyon dolar

2-Dude Perfect (mizah): 20 milyon dolar

3-Anastasia Radzinskaya (çocuk): 18 milyon dolar

4-Rhett and Link (mizah): 17.5 milyon dolar

5-Jeffree Star (makyaj): 17 milyon dolar

6-Preston (bilgisayar oyunu): 15 milyon dolar

7-PewDiePie (bilgisayar oyunu): 13 milyon dolar

Markiplier (bilgisayar oyunu): 13 milyon dolar

8-DanTDM (bilgisayar oyunu): 12 milyon dolar

9-VanossGaming (bilgisayar oyunu): 11.5 milyon dolar

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