YouTuber Arif Gökçek, arkadaşını taşla öldürüp denize attı

Tatil için geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) tatil şehri Girne’de denize düşerek kaybolduğu açıklanan Halil Karakız’ın (25) YouTuber arkadaşı Arif Gökçek tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Kafasına taş ile vurdu

Olay, 5 Aralık’ta Girne’de meydana geldi. Tatil için Kahramanmaraş’tan Girne’ye gelen Halil Karakız, sabah saatlerinde arkadaşı Arif Gökçek ile birlikte Girne Antik Limanı’na gitti.

İkili arasında nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışma çıktı. Tartışma uzayınca Gökçek, Karakız’ın kafasına taş ile vurdu, daha sonra kendisini denize attı.





"İntihar etti" dedi

Olay sırasında aşırı alkollü olan Gökçe, evine gittikten sonra polisi arayarak, arkadaşının ailesi ile kavga ettiğini öne sürdü. Gökçek, polise, Halil Karakız’ın, "Kendine iyi bak. Sen benim en iyi arkadaşımsın." deyip, kayalara doğru yürüyerek kendini boşluğa bıraktığını anlattı.









İtiraf etti

Olaydan bir gün sonra Karakız’ın kayalıklara sıkışmış şekilde cesedine ulaşıldı. Karakız’a yapılan otopside, başına sert bir cisimle vurulduğu görüldü.

Bunun üzerine Gökçe gözaltına alındı. Polis, gözaltına aldığı Gökçek'i mahkemeye çıkardı. Mahkemeye bilgi veren polis yetkilileri, Gökçek'in cinayeti işlediğini itiraf ettiğini söyledi.



