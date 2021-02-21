Türkiye Youtuber Enes Batur'un yaralandığı yerde yine benzer kaza yaşandı!

Youtuber Enes Batur'un yaralandığı yerde yine benzer kaza yaşandı!

Türkiye

Youtuber Enes Batur'un yaralandığı yerde yine benzer kaza yaşandı!

İstanbul Beşiktaş'ta sürücünün ağaca çarptığı otomobil yan yattı. Beşiktaş'ta geçtiğimiz kasım ayında ünlü Youtuber Enes Batur da aynı noktada benzer bir kaza yaşamıştı. Öte yandan Sarıyer'de de ilginç bir kaza oldu...

21 Şubat 2021, Pazar 11:47 Son Güncelleme:
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İstanbul'da sabah saatlerinde iki ilginç kaza meydana geldi. Beşiktaş'ta sürücünün ağaca çarptığı otomobil yan yatarken, Sarıyer'de buzlanan yolda kayan hafif ticari araç aydınlatma direğiyle duvar arasına sıkıştı. Beşiktaş'taki kazanın bir benzerini geçtiğimiz kasım ayında ünlü Youtuber Enes Batur da yaşamıştı.

Beşiktaş ve Sarıyer'de sabah saatlerinde iki ilginç kaza meydana geldi.

İlk kaza, Beşiktaş Tepecik Yolu'nda saat 08.30 sıralarında meydana geldi. ALES sınavına giden öğretmen F.Ö.Y, henüz belirlenemeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yattı. Araç içerisinde sıkışan sürücü için olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.



ENES BATUR DA AYNI YERDE KAZA YAPMIŞTI

Otomobilin ağaca çarptığı yerde daha önce de sosyal medya fenomeni Enes Batur kaza yapmıştı. Enes Batur kazadan yara almadan kurtulmuştu.

İKİNCİ KAZA MASLAK'TA

Sarıyer'de ise buzlanan yolda kayan hafif ticari araç duvarla aydınlatma direğinin arasına sıkıştı. Araçta bulunan iki kişi kendi imkanlarıyla çıktıktan sonra olay yerine polis çağırdı. Polis, kaldırımda duvarla aydınlatma direği arasına sıkışan araç için tutanak tuttu. Araç bir süre itilerek sıkıştığı yerden kurtarılmaya çalışıldı. Ancak hafif ticari araç bulunduğu yerden çıkarılamadı.



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