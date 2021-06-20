Katıldığı bir podcast sırasında konuşan Logan Paul, konu birden Mike Tyson’a gelince büyütülecek bir şey olmadığını ve onu yenebileceğini söyledi.

Dövüşmeye YouTuber KSI ile başlayan ve henüz oldukça amatör olan ünlü YouTuber Logan Paul, 6 Haziran’da Floyd Mayweather Jr’la girdiği karşılaşmadan berabere ayrılmıştı. Aradan 2 hafta geçmedi ve Paul, şimdiden gözünün yükseklerde olduğunu gösteren bir açıklamada bulundu. Ağır sıklet boks efsanesi Mike Tyson’ı alt edebileceğini iddia eden YouTuber, sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Paul konu hakkında şunları söyledi: “Biri Mike Tyson’dan bahsetti. Çok mu komik? Avukatım da onun hakkında konuşurken kafamı koparabileceğini ve bir şansım olmadığını söyledi. Ben de dedim ki ‘Ben bunların hepsini yaşadım. Bana Mike Tyson’ı yenemeyeceğimi söyleyemezsin. Yaşlı o, yaşlı.’”