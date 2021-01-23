Youtube için içerik üreten kişilere Youtuber ismi verilmektedir. Bilindiği gibi teknoloji sürekli ilerleyip büyümektedir. İnternette aynı hızla gelişmektedir. Teknoloji artık hayatımızın bir parçası halini aldı. Bu dünyada kendi eğlendiği konular ile ilgili videolar çeken kişiler bu videoları başkaları ile de paylaşabilmektedir.

Youtube üzerinden video paylaşmak için öncelikli olarak bu platformda bir kanal açmak gerekmektedir. Youtube'a video çekip yüklemek günümüzde öyle bir hale gelmiştir ki üniversitelerde girişimcilik eğitim programlarında nasıl youtuber olunur? konuları anlatılmakta ve konu ile alakalı eğitimler verilmektedir. Youtube'un yapmış olduğu analiz çerçevesinde video görüntüleme oranları her sene bir önceki yıla oranla 2 kat daha fazla olmaktadır.

Türkiye'de de bu işi ciddiyetle yapan pek çok Youtuber vardır. Takipçi sayısı fazla olan Youtube kanalları Türkiye'de yaklaşık olarak 10 ile 30 bin TL arasında para kazanabilmektedir. İŞKUR'da konu ile alakalı olarak gençlere bilgilendirmekte ve çeşitli eğitimler vermektedir.

Youtuber olmak için yapılması gerekenler

Youtuber olmayı düşünenlerin yapması gereken belli başlı konular vardır. Bunlar ise şu şekildedir;

Her şeyden önce bu işe başlamayı düşünüyorsanız asla umudunuzu kaybetmemeniz gerekir. Çünkü takipçi sayınız artana kadar bu platformda istediğiniz paraları kazanamayabilirsiniz. bunun için ise sürekli özgün içerikler hazırlamalı ve disiplinli şekilde videolar çekmelisiniz.

Youtube'a kaliteli içerikler üretebilmeniz için iyi bir kamera sisteminizin olması gerekir. Çoğu izleyici kötü görüntülü ve düşük kalitede olan videoları izlemeyi tercih etmemektedir. Bu nedenler videolarınızın kaliteli olması oldukça önemlidir. Bu sebeple de başlamadan önce iyi bir kamera edinmeniz gerekir.

Youtube kanalınızda ilk videoyu yayınlamanızın ardından diğer sosyal medya platformları üzerinden videonuzun duyurusunu yapmanız takipçi kazanmanız açısından oldukça önemlidir. Bunun yanında arkadaşlarınıza videonuzu paylaşmalarını da söyleyebilir. Böylece daha çok insana ulaşabilirsiniz.

Kamera kadar önemli olan bir diğer alet ise kesinlikle Tripottur. Özellikle dışarıda yapacağınız çekimlerde kameranızı koyabilmeniz açısından tripot oldukça önemlidir. Tripot sayesinde dış çekimlerde videonun titremesini ve kötü bir görüntü oluşmasını da engellemiş olursunuz.

Takipçi kazanabilmeniz için Youtube kanalınıza düzenli olarak içerik üretmeniz ve video yüklemeniz çok önemlidir. Bu şekilde hem takipçi sayınız hem de izlenme oranlarınız çok daha hızlı bir şekilde yükselebilir. Kanalınız için video stokları yaparak aksaklık gibi sorunlar ile uğraşmak zorunda kalmazsınız.

Video çekmeye başlamadan önce hangi tarzda ve hangi konularda video çekeceğinizi belirlemeniz gerekmektedir. Bir konu üzerinde çalışmalar yapmak ve ilerlemek daha hızlı ilerlemenize yardımcı olur.

Çekilen videoların üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan paylaşılması doğru olmaz. Video çekerken oluşan çekim hatalarının videodan çıkarılması gerekir. Bunun yanında videonuza videonuza bir intro eklemek ve müzikler ile hareketlendirmek izleyicilerinizin hoşuna gidecektir. Bunu düşündüğünüz zaman çok iyi bir kurgu oluşturmanız gerektiği hissine kapılmayın, ilk başta temel konuları bilmeniz yeterli olacaktır.

Kanal ismi seçerken aramalarda hemen çıkacak ve akılda kalacak bir isim seçmeye özen göstermelisiniz. Bunun yanında seçtiğiniz kanal adının daha önce kullanılmadığından da emin olmanız gerekmektedir.

Farklı içerik üreticilerinin çalışmalarını takip etmek kendinizi geliştirmeniz açısından çok faydalı olacaktır. Fakat bunu yaparken insanları taklit etmekten kaçınmanız oldukça önemlidir.

Size yöneltilen yapıcı eleştirileri dikkate alarak kendinizi daha çok geliştirebilirsiniz.



