YouTuber, para uğruna kız arkadaşının ölümüne sebep oldu

Youtuber olan Stas Reeflay, bir izleyicisinin 1.000 dolarlık teklifi üzerine kız arkadaşını sadece iç çamaşırlarıyla balkona kapattı. Rusya’nın en soğuk olduğu bu dönemlerde kadın hipotermi geçirince birkaç saat içerisinde hayatını kaybetti. Kadının ölümü canlı yayın ile doğrudan ekranlara geldi.

Sevgilisini uzun süre balkonda bekleten cani adam, içeri aldıktan sonra kadını yatağa yatırdı ve yayına kaldığı yerden devam etti. 28 yaşındaki hamile kadın Valentina Grigoryeva'dan herhangi bir geri bildirim alınmayınca şüphelenip sağlık ekiplerini çağırdı.

Stas Reeflay adılı Youtuber daha öncede canlı yayında kadına birçok eziyet yapmıştı. Yine takipçilerin istekleri ve ödülleri üzerine biber gazını yüzüne sıkmıştı. Bunu da takipçilerinin isteği üzerine yapmış ve ödül almıştı. Hem youtuber hem de takipçileri sadist oldukları gözler önüne serildi. Bu sefer biber gazı kadar basit bir şekilde sonlanmamış olmaması ve kızın hayatını kaybetmesi ülkede çok ses getirdi.





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