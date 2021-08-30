Magazin YouTuber Shane Dawson, 18 milyon TL’ye ev aldı

YouTuber Shane Dawson, 18 milyon TL’ye ev aldı

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YouTuber Shane Dawson, 18 milyon TL’ye ev aldı

YouTuber Shane Dawson (33) YouTube'dan kazandığı parayla Colorado'da 2.2 milyon dolar (18 milyon TL) ödeyerek bir ev aldı. Irkçılıkla ilgili yaptığı şakalarla defalarca gündeme gelen tartışmalı isim, neden olduğu skandallar yüzünden özür dilemişti.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 09:50 Son Güncelleme:
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Shane Dawson, 2.2 milyon dolara aldığı evi, YouTube'dan duyurdu. 4 bin metre karelik ev, Dawson'ın nişanlısının evinden 12 dakika uzakta.

'EVİN İÇİNDE KENDİMİ DAHA İYİ HİSSEDİYORUM'

 "Kaliforniya'dan hiçbir zaman ayrılmayı düşünmedim. Orada büyüdüm. Ama Colorado'ya gitme zamanı geldi. Çok mutluyum evin içinde kendimi daha iyi hissediyorum" diyen ünlü Youtuber, videolarında ırkçılık gibi konuklarda yaptığı şakalarla ünlü oldu. Irçılıkla ilgili defalarca skandallara neden olan 33 yaşındaki Shane Dawson, herkesten özür dilemek zorunda kaldı.

RAKİPLERİNİ SAF DIŞI BIRAKTI

Dawson'ın aldığı evin değeri aslında 500 bin dolardı ancak ünlü YouTuber, 2 milyon 200 bin dolar vererek rakiplerini saf dışı bıraktı. Evin satışı 13 Ağustos'ta gerçekleşti. Evin üç yatak odası, iki banyosu, bilardo odası, bir ofisi bulunuyor.

1964 yılında inşa edilen evin bahçesinde ayrıca bir çeşme ve havuz var ve evin yanında bir de konuk evi bulunuyor.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM

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