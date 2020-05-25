Bol beygir gücü ve deneyimsizlik tam olarak büyük bir kombinasyon değil. Rob Feretti’nin başına da bu geldi ve kiralanan aracı hurdaya çıktı.

SuperspeedersRob olarak da bilinen YouTuber Rob Feretti'nin yeni videosunda yer alan C7 Corvette Z06, kiralanan kişi tarafından 3 dakika içinde kazaya karıştı. Bu arada Feretti, aynı otomobil kiralama şirketinin de sahibi.

Müşteri, usta bir şoför olduğunu ve endişelenmemeleri gerektiğini belirtse de kiraladığı aracı perte çıkarması 3 dakika sürdü.

Feretti, yaşadığı olayı takipçileri ile de paylaştı. Konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda aracın aldığı hasara değinen YouTuber, motorun çalışır durumda olduğunu ancak ön takımın dağıldığını, aracın sadece sürücü bölümündeki hava yastığının patladığını söyledi.

YouTuber, araçtaki hasarın düzeltilebilmesi için 20 ila 25 bin dolar arasında harcama yapılması gerektiğini belirtti.











