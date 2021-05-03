Bali'de birkaç gün önce YouTuber'lar Josh Paler Lin ve Leia Se, yüzlerini maske takıyormuş izlenimi yaratacak şekilde boyayıp, bu şekilde kalabalıkların arasına karıştıkları görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Şaka videosu ile ülkedeki yasağı delen ikilinin 22 Nisan'da yayınladığı video milyonlarca kişi tarafından izlendi ve tepkilere neden oldu.

​Paler ve Se, tepkilerin ardından özür dileyerek videoyu yayından kaldırsalar da yetkililer harekete geçti.

Göçmenlik bürosuna götürülen iki YouTuber'ın sınır dışı edilmesine karar verildi.

Bali'de normalde koronavirüs kurallarını çiğneyen yabancı uyruklulara önce para cezası kesiliyor, ikinci ihmalde ise bu kişiler sınır dışı ediliyor. Ancak Endonezyalı yetkililer toplumda sert tepkilere neden olan ikilinin direkt sınır dışı edilmesine karar verdi.







