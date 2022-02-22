YouTube’ta canlı yayındaki kanallar artık belli olacak

YouTube’un ürün sorumlusu Neal Mohan, Twitter’da yaptığı açıklamada, bir kanalın platformda canlı yayın yaptığını göstermek için yeni bir gösterge eklediğini duyurdu.

Yeni özellikte, canlı yayın sırasında kanalın profil resmi etrafında bir halka görünecek ve üzerinde “Live” yazacak. Kullanıcılar, profil fotoğrafına dokunarak doğrudan canlı yayına geçebilecek.

Tiktok’a ait bu özellik, YouTube’dan önce farklı sosyal medya platformları tarafından da kullanılmaya başlandı.

Başlangıçta bir Snapchat özelliği olarak başlayan ve temelde diğer tüm platformlar tarafından hızla klonlanan Hikayeler gibi, canlı halka özelliği de hızla yayılmaya başladı. YouTube daha önce de yine TikTok’tan ilham alarak Shorts’u yayınlamıştı.



