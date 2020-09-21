Bilim & Teknoloji YouTube'taki videoları artık insanlar denetleyecek

YouTube'taki videoları artık insanlar denetleyecek

Bilim & Teknoloji

YouTube'taki videoları artık insanlar denetleyecek

Google, video paylaşım sitesi YouTube'taki videoların bundan böyle yapay zeka yerine ağırlıklı olarak insanlar tarafından denetleneceğini açıkladı.

21 Eylül 2020, Pazartesi 17:55 Son Güncelleme:
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Video paylaşım platformu YouTube'taki videolar bundan böyle yapay zeka yerine ağırlıklı olarak insanlar tarafından denetlenecek.

Karara gerekçe olarak robotların, sakıncalı içerikleri filtreleme konusunda fazla hassas olması gösterildi.

Nisan ve Haziran arasında 11 milyondan fazla videonun yapay zeka tarafından kaldırıldığı, bu sayının normalin iki katı olduğu bildirildi.

Herhangi bir ihlal yapmayan 160 bin videonun da sistem tarafından otomatik olarak silindiği belirtiliyor.

Video paylaşım sitesindeki içerikler 10 bin kişilik ekip tarafından denetleniyordu. Ancak pandemi sebebiyle denetçilerin büyük bölümü izne ayrılmıştı.

Yapay zeka videoları tek bir kişi izlemeden bile yayından kaldırabilecek kadar hızlı çalışıyor. Ancak şirket yetkilileri yapay zekanın sakıncalı içerikleri tespit etmek konusunda şimdilik yeterince başarılı olmadığını söylüyor.

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