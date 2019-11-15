Hızlı kilo verenleri bekleyen büyük tehlike: Yo-yo Sendromu

Hızlı kilo verenlerde görülen Yo-yo sendromu dönüşü mümkün olmayan sağlık sorunlarına neden olabilir. Bilinçsizce yapılan diyetler, kötü beslenme alışkanlıklarının tekrarı gibi davranışların neden olduğu yoyo sendromunu Diyetisyen Tuğçe Kırcılar anlatıyor.

Yo-yo Sendromu nedir?

Belli bir diyet programıyla kilo verildikten sonraki süreçte verilen kilonun korunamadan geri alınmasına Yo-Yo Sendromu denir. Yapılan araştırmalar kilo veren bireylerin beş yıllık süreçte sadece %10’unun kilosunu korumayı başardığını göstermektedir.

Yo -yo sendromunun yaşanmaması yani sürekli kilo alınıp verilmemesi için kilo verme sürecinden sonra uzman eşliğinde koruma programına geçilmelidir.

Kilo koruma sürecinde bağırsak sağlığı büyük önem taşımaktadır. Yapılan çalışmalarda verilen kiloları geri alan hastaların mikrobiyataları incelendiğinde kilolu dönemdeki bağırsak mikrofloralarını aynı şekilde korudukları görünmüştür.

Sağlıklı bir bağırsak mikrobiyatası için: Tek tip beslenmeden kaçınılmalı, bol bol sebze-meyve, kuru baklagiller ve tam tahıl ürünler tüketilmelidir. Yoğurt kefir, lahana, soğan brokoli gibi probiyotik ve prebiyotik tüketimine dikkat edilmelidir.

Yo Yo Sendromunun nedenleri nelerdir?

• Aşırı yemek yeme ataklarının periyodik olarak tekrarlanması,

• Sürekli kilo vermek amaçlı çok düşük kalorili ve bireye özgü olmayan diyetlerin yapılması,

• Zayıflama ilacı, Diüretik ve Laksatif kullanma,

• Egzersizi sadece diyet süresince yapma ve diyet bitiminde devam etmeme,

• Psikolojik durum değişiklikleridir.

Yo-Yo Sendromu bel çevresi yağlanmalarına neden oluyor

Yapılan çalışmalarda vücut ağırlığında dalgalanma yaşayan kişilerin, verdikleri kiloları geri aldıkları süreçte özellikle bel çevresi yağlanmalarını arttırdıkları görülmüştür. Bel çevresi genişliği direk olarak Diyabet ve Kalp Damar Hastalıkları ile ilişkilidir. Bu bağlamda yapılan çalışmalarda da kilo verip alan kişilerin Diyabet ve Kalp damar hastalıklarına yakalanma risklerinin daha fazla olduğu görülmektedir. Bu sebeple sağlıklı bir şekilde kilo verilmeli ve korunmalıdır.

Kilo koruma için neler yapılmalı?

1. Kalıcı ve uygun bir beslenme programı sürdürün, öğün atlamayın.

2. Her gün dışarıda yemek yemeyin, pişirme yöntemlerine dikkat edin. (kızartma,kavurma tercih etmeyin)

3. Su tüketimine dikkat edin kilogram başı 30 ml miktarın altına düşmeyin.

4. Yeterli miktarda uyuyun.

5. Fiziksel aktiviteyi yaşamınızın bir parçası haline getirin

6. Kendi kendinizi denetleyin. Haftada 1 kez gibi düzenli olarak tartılın, ölçümlerinizi alın.

7. Dengelemeyi öğrenin. Koruma sürecinin altın anahtarı dengelemektir. Kendinize kaçamak izinleri verin ancak diğer günler yediklerinize dikkat ederek dengeyi kurun.

Betül Meral SARIİZ / Posta.com.tr