Yöresel bir lezzet olan Yozgat böreği tarifi oldukça kolay bir yapıma sahiptir. Sevdiklerinize Yozgat böreği hazırlamak istiyorsanız "Yozgat böreği tarifi, Yozgat böreği nasıl yapılır" haberimize göz atın.

Yozgat böreği tarifi

Yozgat böreği malzemeleri

- Yarım kg. Ispanak

- 1 çorba kaşığı Margarin

- 1 baş Kuru soğan

- 1 adet Yumurta

- 100 gr. Pastırma

- Yarım kg. Yufka

Yozgat böreğini kızartmak için:

- Sıvıyağ

- Karabiber

- 1 adet Domates

Yozgat böreği yapılışı

Ispanağı iyice temizleyin ve yıkayın. Daha sonra su eklemeden kısık ateşte kavurun. Kavrulan ıspanağı hafif ezin. Bu arada bir tavaya margarini alın. Soğanı yemeklik doğrayın. Margarinle beraber kavurun. Domatesi rendeleyerek ilave edin. Pastırmayı küçük küçük doğrayarak tavaya alın. En son olarak da ıspanağı ve çiğ olarak malzemeye karıştıracağınız yumurtayı ve karabiberi ekleyin. Yufkaların her birini dörde bölerek içine hazırladığınız içten koyun. Dilediğiniz şekilde sarın. En son olarak kızgın yağa atın ve altın sarısı renk alana dek kızartın.

Bu haberi de okudular Ağlayan kek tarifi: Ağlayan kek nasıl yapılır?

Bu haberi de okudular Kereviz salatası tarifi: Kereviz salatası nasıl yapılır?