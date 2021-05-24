Türkiye Yozgat Bozok Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak

Yozgat Bozok Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Yozgat Bozok Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü 2 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

24 Mayıs 2021, Pazartesi 16:25 Son Güncelleme:
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Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. Açıklaması yapıldı.

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