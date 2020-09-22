Yozgat Bozok Üniversitesi 20 öğretim elemanı alacak! İşte başvuru şartları
Yozgat Bozok Üniversitesi 12 öğretim görevlisi ve 8 araştırma görevlisi almak üzere ilan açtı. Yozgat Bozok Üniversitesi'nde görev yapacak kişiler için aranan şartlar şöyle.
22 Eylül 2020, Salı 18:10 Son Güncelleme:
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Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Elemanı alınacaktır. İlanla ilgili tüm bilgiler ile istenen belgelere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir" denildi.
İlana göre 12 öğretim görevlisi, 8 de araştırma görevlisi istihdam edilecek. İlana başvurular bugün (22 Eylül) itibarıyla başladı ve 6 Ekim'de sona erecek. Başvurular ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılacak.
BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
- Başvuru Başlama Tarihi : 22/09/2020
- Son Başvuru Tarihi : 06/10/2020
- Ön Değerlendirme Tarihi : 12/10/2020
- Sınav Giriş Tarihi : 15/10/2020
- Sonuç Açıklama Tarihi : 22/10/2020
- Başvuru Şekli: Şahsen veya Posta