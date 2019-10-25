Yozgat Bozok Üniversitesi, 8 farklı bölüm için toplamda 11 öğretim üyesi alacak. Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri için 1 adet öğretim görevlisi, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi için 1 adet öğretim görevlisi, Antrenörlük Eğitimi için 1 adet öğretim görevlisi, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler için 2 adet öğretim görevlisi, İnşaat için 1 adet öğretim görevlisi, Yabancı Diller için 2 adet öğretim görevlisi , Klinik Bilimler için 2 adet araştırma görevlisi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi için 1 adet araştırma görevlisi ve alınacak.





Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılıyor.



