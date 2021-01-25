Yozgat Bozok Üniversitesi 48 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, rektörlükten yapılan açıklamada, "Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde, 2020 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacaktır" denildi.

Hemşire, Eczacı, Sağlık Teknikeri, Diğer Sağlık Personeli unvanlarına sahip 48 personelin alınacağı ilan 25 Ocak'ta yayımlandı. Son başvuru tarihi ise 8 Şubat saat 16:00.

Başvurular www.bozok.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu eksiksiz doldurularak istenilen belgeler ile Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na posta yolu veya şahsen yapılacak.



